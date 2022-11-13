13 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Kasım 2022 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Tuzak
13:30 Pişir De Görelim
16:30 Tuzak
20:00 Masterchef Türkiye 2022
Kaynak: InterSinema.com / TV