13 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

13 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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13 Haziran 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:50 Payitaht Abdülhamid
04:30 Seksenler
05:45 Hapishanedeki Çiçek
08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet
22:25 Meg: Derinlerdeki Dehşet
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