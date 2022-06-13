13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
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13 Haziran 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:40 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 2021-2022 Sezonu Derleme
16:00 Avdullah Avcı Özel Yayın
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:40 2021-2022 Sezonu Derleme
20:00 Play-off Özel
20:25 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş
22:30 Play-off Özel
23:00 Aktüel Futbol Transfer