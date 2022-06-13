13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Haziran 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor

01:46 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Ç. Rizespor - Galatasaray

04:00 Ök Y.malatyaspor-a. Hatayspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Fenerbahçe - Kasimpaşa

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Top 10 Frikik

11:15 Süper Lig Top 10 Kurtariş

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Galatasaray - Bursaspor

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

15:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Gaziantepspor - Fenerbahçe

17:00 Maç Saati

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

19:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Top 100 Gol

21:00 Spor Turu

22:30 Kayserispor - Trabzonspor

InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Galatasaray Antalyaspor TV Haberler

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