13 Eylül Zonguldak KDZ Ereğli maden ocağı göçük haberleri! Son dakika! Hayatını kaybeden var mı, kaç kişi?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Peki, 13 Eylül Zonguldak Ereğli maden ocağı göçük haberleri! Son dakika! Hayatını kaybeden var mı?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olayla ilgili açıklama yaptı. Peki, 13 Eylül Zonguldak Ereğli maden ocağı göçük haberleri! Son dakika! Hayatını kaybeden var mı?

13 EYLÜL ZONGULDAK EREĞLİ MADEN OCAĞI GÖÇÜK HABERLERİ!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken göçükten yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Göçük altındaki 4 arkadaşımızdan ses aldık. Biri çıkarıldı, çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"İÇERİDE 280 KİŞİ VAR, 4 KİŞİ ETKİLENDİ"

Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise "Göçük altındaki 4 arkadaşımızdan ses aldık. Biri çıkarıldı, çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine #AFAD @EmniyetGM, @jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.