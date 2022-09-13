13 Eylül Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seval Hanım'ın puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 13 Eylül Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 13 Eylül Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (13 Eylül Salı) Seval Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Seval Hanım'ın evine konuk olacak. Seval Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Emre Bey'in Seval Hanım'a verdiği puan : -

- Jale Hanım'ın Seval Hanım'a verdiği puan : -

- Bahar Hanım'ın Seval Hanım'a verdiği puan : -

- Uygar Bey'in Seval Hanım'a verdiği puan : -