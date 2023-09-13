13 Eylül Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 13 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 13 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Alican oldu.
Masterchef 10. hafta kadrolar:
Kırmızı Takım : Ayaz (K), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan
Mavi Takım : Akican (K), Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa, Eda
12 Eylül Masterchef'te Dokunulmazlık oyununda tatlı görevi verildi. Dokunulmazlık oyununu Esra kazandı.
10. Hafta
1.eleme adayı : Barbaros
2. eleme adayı : Eda
13 Eylül MasterChef düello henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
3. eleme adayı: Açıklanmadı
4. eleme adayı : Açıklanmadı