13 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Eylül Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.09.2022 01:00 01:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER MAHALLESİ CİVARI,ÜÇYOL METRO,S.TAŞTEKİN MES.LİSESİ,TÜRK TELEKOM,İZSU
- 13.09.2022 01:30 02:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EMREZ MAHALLESİ AKÇAY CADDESİ VE CİVARI,AHMET PAR,ÇAKIRLAR
- 13.09.2022 01:30 02:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle AŞIK VEYSEL,REFET BELE,BAHAR,ÇALIKUŞU,REİS,GÜLYAKA,CENNETOĞLU,ESENLİK, BAHÇELİEVLER, YUNUS EMRE,AYDIN,SARIYER,UĞUR MUMCU MAHALLELERİ,ZAİM AĞA CADDESİ,BOZYAKA HASTANESİ KISMEN
- 13.09.2022 01:30 02:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ATİLLA MAHALLESİ CİVARI
- 13.09.2022 08:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH.
- 13.09.2022 09:00 10:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİ MUSTAFA YAZICI, KEMALBEY CADDESİ VE CİVARLARI
- 13.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKALAN, BAYRAMLAR, OSMANLAR, BALCILAR, GAMBERLER, YENIKURUDERE
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERIYLE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUCUK, HELVACI, ORMANKÖY, DAĞTEKKE, DÜVERLIK, ÇAMLICA MAH
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK MAHALLESI 151. SK., 152. SK., 160. SK., 156. SK., 153, 141. SK., 150. SK., MAVİ PLAJ, 149. SK., 158. SK., 159. SOKAKLARDIR.
- 13.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,KAZIM KARABEKİR CADDESİ 76,77 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,KAZIM KARABEKİR CADDESİ,76 SOKAK VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,2350, 2348, 2277, 2265,2267, 2330,2265, 2283 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2175,2186,2101, 2167,2188,2177,2188/1,2191 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7517/1 - 7402 - 7428/2 - 7433 - 7430 - 7428/1 - 7428 SOKAK VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7533/1 - 7539 - 7535 - 7535/1 SOKAK VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7447/11 - 7447/12 - 7447/16 SOKAK VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ ,LATİFE HANIM - 1766 SOKAK VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6250 - 6250/1 - 6249 - 6221/4 VE CİVARI
- 13.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ, 6723 - 6653 - 6653/5 - 6653/3 - 6725 - 6724 VE CİVARI
- 13.09.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1,TR-2,TR-3
- 13.09.2022 10:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BÜYÜK BİR KISMI
- 13.09.2022 10:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÜNERLİ MAHALLESİNİN TAMAMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 13.09.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESINDEKI IŞIKLI İLE ÇINIYERI MAHALLLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZELTRAFOLAR ETKILENMEKTEDIR.
- 13.09.2022 13:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CADDESİ-MARTI SOKAK CİVARLARI
- 13.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2269, 2271, 2273 SOKAKLAR,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ VE CİVARI
- 13.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2188, 2101, 2155,2161,2155 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.09.2022 14:00 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ TEKÇAM YAPI KOOP. CİVARI CİVARLARI
- 13.09.2022 14:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH. MITHATPAŞA MAH. CÜNEYTBEY MAH.
- 13.09.2022 16:00 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ İMAM HATİP CİVARLARI
- 13.09.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESINDEKI IŞIKLI İLE ÇINIYERI MAHALLLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR ETKILENMEKTEDIR.
- 14.09.2022 08:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH KASIMPAŞA MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ
- 14.09.2022 09:00 10:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ GENÇOSMAN CADDESİ BAKIRÇAY KOOP.CİVARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR MAHALLESININ TAMAMI,KARABULU MAH. İMAMLAR SOKAK, DOĞANCILAR MAH. OYUKKIRAN MEVKII, UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ SOKAK, TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR İZSU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCIKÖY, YEŞILKÖY CIVARI ABONELER
- 14.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6306, 6309, 6308 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,SIRRI AYDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ,893/3, 910,893/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,829,829/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
- 14.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ ,MANAVKUYU MAHALLESİ,ANKARA,M.KEMAL,SAKARYA CADDELERİ,245,257,258,265/1, 263,269,269/3,273/1,274,275 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI, 3018,3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,İSTİNYE PARK AVM,ORJİN GAYRIMENKUL
- 14.09.2022 11:30 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6326, 6327, 6329, 6328, 6327, 6335,6370, 6330, 6331 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 12:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK MAH. DEMIRAYAKLAR SOKAK, İĞDELI MAH. DAMLAR VE AZMANLAR, KIRMUSTAFALAR, KOCAIBRAHIMLER VE MOLLAHMETLER SOKAK VE CIVARLARI.TAŞLIYATAK, DOĞANCI İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLARI.
- 14.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK,ISIKKENT,YEŞİLOVA,ALTINDAĞ MAHALLESİ,367,4039,4039/1-2-3-4,4139, 4047,4049, 4049/1,4162,4172,4174,4174/1,4176,4176/1,4178,4180,4182,4183, 4184 SOKAKLAR,YAŞAR ÜNİVERSİTESİ,SANAYİ,APDİ İPEKÇİ CADDELERİ,ÖZGÖRKÖY OTO, MY VİA KONUTLARI,LOBİ PARLAS İŞYERİ KONUTLARI
- 14.09.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH. GAZIPAŞA MAH.
- 14.09.2022 13:30 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6321, 6323, 6324, 6325, 6320, 6319, 6318, 6317, 6316, 6315, 6333 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 14:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,İSTİNYE PARK AVM