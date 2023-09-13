13 EYLÜL GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI: Bugün benzinin ve motorinin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu gece de motorine okkalı bir zam geldi. Akaryakıta gelen okkalı zam pompaya yansıdı ve motorin ve benzin fiyatları merak edildi. Peki, Bugün benzinin ve motorinin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 EYLÜL GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Motorin ve benzin fiyatları yeni zamlar ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün benzinin ve motorinin fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusu ile birçok kişi, güncel motorin ve benzin fiyatları internet üzerinde araştırmakta. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, son dönemde üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklendi. Peki, Bugün benzinin ve motorinin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 EYLÜL GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

13 EYLÜL GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı. Buna göre motorine geçtiğimiz gün zam geldi ve litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa kadar çıktığı görüldü.

BUGÜN BENZİNİN VE MOTORİNİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.