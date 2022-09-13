13 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Eylül 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:15 Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Özetler
15:50 Spor Atlası
16:00 Hedef Süper Lig
17:25 Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Teknik Analiz
23:00 İleri Üçlü