Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 13 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

13 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 13 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini:

- 12 Ekim için İstanbul hava durumu: Az Bulutlu, sıcaklık 24°C.

- 13 Ekim için İstanbul hava durumu: Açık ve güneşli, sıcaklık 24°C.

Diğer günlerle ilgili hava durumu tahminlerini öğrenmek için lütfen tekrar sormak istediğiniz tarihleri belirtin. İstanbul'da güzel hava koşulları devam ediyor gibi görünüyor!

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Az bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 26°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: İzmir'de az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 27°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu bir günün ardından sıcaklık 27°C olacak.

Hava durumu tahminlerini takip etmek, dışarıda yapılacak aktiviteleri planlamak için faydalı olabilir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 22°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Ankara'da yine az bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 23°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu bir günün ardından sıcaklık 24°C olacak.

Hava durumu tahminleri her gün güncellenir, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

- 13 Ekim 2023 Cuma: Hatay'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 30°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Yine parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 31°C olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar: Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 26°C olacak.

Hava durumu tahminleri günlük yaşamı ve planlamaları etkileyebileceğinden, güncel tahminlere dikkat etmek önemlidir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

- 13 Ekim 2023 Cuma: Adana'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 32°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Yine parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 32°C olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar: Adana'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 26°C olacak.

Hava durumu tahminleri günlük yaşamı ve planlamaları etkileyebileceğinden, güncel tahminlere dikkat etmek önemlidir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Antalya'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 28°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 27°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Yine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 24°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Bursa'da sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 24°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Yine az bulutlu bir günün ardından sıcaklık 25°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Bursa'da sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 26°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Van'da yine parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 18°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 19°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Van'da bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 19°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

13 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

- 13 Ekim 2023 Cuma: Gaziantep'te az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 29°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 28°C olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar: Gaziantep'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 23°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.