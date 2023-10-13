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13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

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13 Ekim tarihinde hangi futbol maçları oynanacak, hangi takımlar sahaya çıkacak? Merak eden futbolseverler için bugünün maç programı ve yayın saatleri araştırılmaktadır. Peki, 13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 Ekim tarihinde gerçekleşecek maçlar araştırılmaktadır. Bu akşam kimin maçı var merak konusu oldu. Arama motorlarında yayınlanacak maçlar sorgulatılıyor. Peki, 13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

13 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 Dünya Kupası Eleme
  • Arjantin - Paraguay
  • Brezilya -Venezuela

EURO 2024 Elemeleri

  • Estonya-Azerbaycan
  • Avusturya - Belçika
  • Hollanda - Fransa
  • İrlanda - Yunanistan
  • Portekiz - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • Türkiye - San Marino

Hazırlık Maçı

İngiltere - Avustralya

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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