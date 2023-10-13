13 Ekim tarihinde hangi futbol maçları oynanacak, hangi takımlar sahaya çıkacak? Merak eden futbolseverler için bugünün maç programı ve yayın saatleri araştırılmaktadır. Peki, 13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 Ekim tarihinde gerçekleşecek maçlar araştırılmaktadır. Bu akşam kimin maçı var merak konusu oldu. Arama motorlarında yayınlanacak maçlar sorgulatılıyor. Peki, 13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

13 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Arjantin - Paraguay

Brezilya -Venezuela

EURO 2024 Elemeleri

Estonya-Azerbaycan

Avusturya - Belçika

Hollanda - Fransa

İrlanda - Yunanistan

Portekiz - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - San Marino

Hazırlık Maçı

İngiltere - Avustralya