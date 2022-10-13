13 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 13 Ekim 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler 03:00 Hollanda Eredivisie Özetler 03:25 Portekiz Süper Lig Özetler 03:45 İskoçya Premiership Özetler 04:00 Spor Artı 05:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Portekiz Süper Lig Özetler 09:40 Spor Toto Süper Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:45 Avrupa'dan Futbol 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 İspanya La Liga Özetler 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:45 İskoçya Premiership Özetler 20:00 Spor Akşamı 20:55 Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor 23:00 Futbol Aklı Kaynak: InterSinema.com / TV Portekiz Trt TV Haberler

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