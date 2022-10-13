Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

13 Ekim 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Hollanda Eredivisie Özetler

03:25 Portekiz Süper Lig Özetler

03:45 İskoçya Premiership Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Portekiz Süper Lig Özetler

09:40 Spor Toto Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:45 İskoçya Premiership Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:55 Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor

23:00 Futbol Aklı

Kaynak: InterSinema.com / TV

Portekiz Trt TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title