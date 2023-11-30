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13 dakikada 2 gol! Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı

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Konferans Ligi 5. haftasında sahasında Club Brugge ile karşılaşan Beşiktaş maçın 13. dakikasında 2-0 geriye düştü.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.

NIELSEN UZAKTAN ATTI

4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.

ZINCKERNAGEL 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Club Brugge Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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