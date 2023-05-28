Genel seçimlerin ikinci turu, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti ve oy kullanma işlemi tamamlandı. 13. cumhurbaşkanı kim oldu? Seçim sonuçlarında SON DURUM ne? sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs (2.tur) 2023 seçim sonuçları hakkında detaylı incelemeler sizinle...

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13. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.79 olarak açıklandı.

28 MAYIS SEÇİMİNDEKİ GELİŞMELER

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.