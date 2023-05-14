13. cumhurbaşkanı kim olacak ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak soruları sıklıkla araştırılıyor. Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. 13. cumhurbaşkanı kim olacak ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak merak ediliyor. Peki, 13. cumhurbaşkanı kim olacak? 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili için sandığa gidildi. 13. cumhurbaşkanı kim olacak ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak soruları sıklıkla araştırılıyor. 13. cumhurbaşkanı kim olacak ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak merak ediliyor. 13. cumhurbaşkanı kim olacak? 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

13. CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 22.02 itibarıyla sandıkların yüzde 80.48'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.43; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43.77, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31 olarak görülüyor.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı.

Saat 22.02 itibarıyla sandıkların yüzde 80.48'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.43

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.77

Sinan Oğan yüzde 5.31