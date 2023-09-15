13 bin işçi greve gitti! Üç otomobil devinde üretim durdu

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikasına bağlı yaklaşık 13 bin işçi iş bıraktı. Sendikaya bağlı işçiler, Missouri'deki General Motors, Michigan'daki Ford ve Ohio'daki Jeep fabrikasında greve başladı.

ABD'de yaklaşık 13.000 otomotiv işçisi, sözleşme görüşmelerindeki sendika talepleri ile Detroit'teki üç otomobil üreticisinin ödemek istediği miktar arasındaki devasa uçurumun kapanmaması nedeniyle üretimi bıraktı.

Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyeleri, Missouri'deki General Motors, Michigan'daki Ford ve Ohio'daki Jeep fabrikasında greve başladı.

CNN International'ın haberine göre, üç otomobil üreticisinin de rekor ya da rekora yakın kâr bildirdiği bir dönemde taleplerin kabul edilmemesi nedeniyle tarihi bir greve gidildi.

ÜRETİMDE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Tesisler "Detroit Üçlüsü"nün en karlı araçlarından bazılarının üretimi açısından kritik önem taşıyor. Diğer tesislerde ise çalışma devam edecek.

Otomobil üreticilerinin tümü sendikaya çift haneli ücret artışları teklif etti ancak bu müzakereleri ilerletmeye yetmedi.

Ford CEO'su Jim Farley, CNN'e yaptığı açıklamada sendikanın tüm taleplerini karşılayamayacağını söylemişti. UAW Başkanı Shawn Fain ise Farley'in açıklamalarının "şaka" gibi olduğunu belirtti.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA İSTENMİŞTİ

Sendika, dört yıl içinde yaklaşık 140.000 üyesi için %40'lık bir ücret artışı talep etmiş ve şirket yöneticilerinin ücretlerinde de benzer bir artış olduğunu belirtmişti. Sendikanın taleplerinden bir diğeri haftada 4 gün çalışma olmuştu.

UAW'e bağlı toplam 145 bin işçi olduğu belirtiliyor. UAW üyelerinin tamamı bu greve katılım gösterseydi son 25 yılın en büyük grevi olacaktı. Greve katılım beklenenden az oldu.

Otomotiv sektöründen kaynaklara göre, sendikanın aynı anda birden fazla fabrikaya parça sağlayan fabrikaları hedef alması bekleniyordu. Bu şekilde, üç şirketin 25 montaj fabrikasının tümü, işletmek için ihtiyaç duydukları parçalardan yoksun kalabilir ve üretim durma noktasına gelebilirdi.