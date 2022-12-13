13 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef Antik Mezopotamya Mutfağı kazananları kimler oldu?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 13 Aralık dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 13 Aralık Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Antik Mezopotamya Mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 13 ARALIK GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün Antik Mezopotamya Mutfağı menüsünden yemekler yapılacak.
Antik Mezopotamya mutfağı:
- Mu Elamütum (Elamite Çorbası)
- Tuh'u (Parcarlı Bol Taze Otlu Kuzu Kavurma)
- Pasrütum (Pırasalı Kişnişli Ekşi Mayalı Ekmek Tartı)
- Me Puhadi (Arpalı Kuzu Yahni) - et yemeğidir
- Somun Ekmek
MASTERCHEF ANTİK MEZOPOTAMYA MUTFAĞI MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Antik Mezopotamya Mutfağı menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Mu Elamütum (Elamite Çorbası) : Kırmızı takım
- - Tuh'u (Parcarlı Bol Taze Otlu Kuzu Kavurma) : Mavi takım
- - Pasrütum (Pırasalı Kişnişli Ekşi Mayalı Ekmek Tartı) kazananı : Mavi takım
- - Me Puhadi (Arpalı Kuzu Yahni) : Mavi takım
- - Somun Ekmek : takım
GENEL SKOR:
MAVİ TAKIM 3 - 1 KIRMIZI TAKIM
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.