13 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef Antik Mezopotamya Mutfağı kazananları kimler oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 13 Aralık dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 13 Aralık Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Antik Mezopotamya Mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...