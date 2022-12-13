13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 13 Aralık Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Aralık Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Aralık Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜNEŞ VE YÖRÜK MAHALLELERİ AVAR VE GÜMÜŞ ÇAYI CADDESİ ARASI TREN YOLUNA KADAR OLAN BÖLGE
- 13.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK VE KIRVELİ MAHALLESİ GÜRSEL VE NURETTİN ERSOY CADDESİ 502,389,360,504,489,491,370 SOKAKLAR
- 13.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMİKLİDERE,SAZOBA,BOYOBA MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇÖMLEKÇİ,HIROĞLU-BEYLER MAHALLELERİ VE BÖLGEDEKİ TARIMSAL SULAMA ABONELERİ
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 13.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA, SAZOBA MAHALLELERİ VE BEYOBA SAZOBA TOPRAKSU ÖZEL TR ABONELERİ, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 13.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ KÖY İÇİ
- 13.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ MAHMUT DEDE CADDESİ ADİL BURŞUKEFE CADDESİ
- 13.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAĞLIK MAHALLESİNE BAĞLI ŞUHEDA CADDESİ,KURUDERE CADDESİ 156,175,152,143,154 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ SARIGÖL YOLU, GÜLEÇ GIDA ÖZEL TR, ŞENOL ÇİĞLİ ÖZEL TR, BEKİR KOCATAŞ ÖZEL TR, KALYONCU NKL ÖZEL TR VE AS STAR TARIM ÖZEL TR
- 13.12.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHAN, CUMHURİYET, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ.
- 13.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALCIOĞLU MAHALLESİ TAMAMI
- 13.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ SARIGÖL YOLU, YÜKLER KARDEŞLER NAKLİYAT ÖZEL TR, ÖZGEN MEYVE ÖZEL TR, MSU ASYA TARIM LTD.ŞTİ. ÖZEL TR, MEHMET İLGEN ÖZEL TR, ÖZGEN MEYVE ÖZEL TR-2, NORA YAŞ SEBZE MEYVE ÖZEL TR VE HATİPOĞLU TARIM ÖZEL TR
- 13.12.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, YENİ MAHALLE HASTANE KAVŞAĞI VE ÇEVRESİ, ILICA MAHALLESİ DEVLET HASTANESİ VE ÇEVRESİ
- 13.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NAMIK KEMAL MAHALLESİNE BAĞLI MAARİF CADDESİ,147,102,145,104,123,120 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 13.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİNE BAĞLI NURETTİN ERSOY CADDESİ, ATATÜRK CADDES, 371,376,374,306 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 13.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEYLİKLİ ÇAYI YANI HAKKI SAĞLAM TRAFOLARI CİVARI
- 13.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖSEALİ BAĞLARIN İÇİNDEKİ ALAN VE TARIMSAL SULAMALAR
- 13.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAPINAR MAHALLESİ TAMAMI
- 13.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİNE BAĞLI 341,368,362,345,365,372 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 13.12.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEVELİ,HALİTPAŞA,ÇAMLIYURT,ÇINAROBA,ALİBEYLİ,BEDELLER,HEYBELİ MHLERİ İLE TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
- 13.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİNE BAĞLI AVAR CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ, FEVZİPAŞA CADDESİ, 394,353,380,378,374 SOKAKLARDA VE BU SOKAKLAR ABAĞLI BÖLGELERDE
- 13.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BADINCA MAHALLESİ, BAHADIR MAHALLESİ, BAHÇEDERE MAHALLESİ, BAHÇELİKÖY MAHALLESİ, ÇARIKBOZDAĞ MAHALLESİ, EVRENLİ MAHALLESİ, KOZLUCA MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ, NARLIDERE MAHALLESİ KÜÇÜKBAHÇE MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI 625,18,14,708 SOKAKLARDA VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELERDE
- 13.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI MÜHENDİS CADDESİ, 625,8 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 14.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SECAATTİN MAH, HACIBABA MAH. TR-38 ( ATIF AKIN CD. HAMAM SK. MUSTAFA KELEŞ CAD. KEREŞE MEYDANI. )
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKDERE GES KÖK
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKİÇİ MEVKİİ. TR-1
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRÜCÜLER MAHALLESİ.
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY MAHALLESİ