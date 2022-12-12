13 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Aralık Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.12.2022 09:00 09:10 MANEVRA NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YENİŞAKRAN MAHALLESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GE, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
- 13.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH.- KURTULUŞ MAH. BEYLER ÇAYIRI MEVKİİLERİ
- 13.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 287,336,SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI ESTINBEL SITESI 4150, 4151, 4153 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-191 B KOLU
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-7 B KOLU - 102 , 103 , 105 , 2203 , 2205 , SOKAKLARI , ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI L-33
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 B KOLU
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (C-D KOLU)
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
- 13.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI, TÜRKMEN, ÜÇEYLÜL MAHALLELERI
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI, IŞIK, SEYREKLI, KARADOĞAN, KAYAKÖY, ORTAKÖY, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, YENIKÖY, KARADOĞAN, İLKKURŞUN, KARAKOVA MAHALLELERI
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU MAHALLELERI
- 13.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET MAHALLELERI
- 13.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI DM7/15 YAZIBAŞI ATATÜRK CAD.AKDENIZ,BÜLBÜL,ATMACA,ZEKI MÜREN SOKAKLAR VE CIVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,1671,1998,6000 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,6007/3,6010/3,NİHAT DAĞDELEN SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6131/1 SOKAK VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6124,6138,6126 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,670,BESTEKAR ŞADİ HOŞSES,2032/2,2032 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2016/1,2016/3,CENGİZ KOCATOROS,MUHARREM CANDAŞ SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6051,6051/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR,ALSANCAK MAHALLELERİ,ŞAİREŞREF BULV.TALATPAŞA BULV,TALAT PAŞA BULVARININ VAHAP ÖZALTAY MEYDANI İLE 1439 VE 1434 SOK.ARASI,408,1390,1391,1434,1436,1437,1438,1439,1440, 1456 SOKAKLAR VE CİVARI,YAPI KREDİ BANKASI,İZFAŞ FUAR ,26 AĞUSTOS KAPISI
- 13.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,SEFERİHİSAR YOLU,2482,2498,2465,2494,2492,2496,2467,2530,2471,2475,2469, 2490,2455,2457,2461 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 09:30 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MH ŞEHİT ER HALİL BALYA CADDESİ VE CİVARLARI
- 13.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MH. BOZYERLER MH. VE CİVARLARI
- 13.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2482,2482/2,2431,2494,2435,2480,2482,2427,2468,2476 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI PORT MEVKII 18000, 18009, 18010 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ALAÇATI İZSU ARITMA ÖZEL
- 13.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,UMURBEY,HALKAPINAR,YENİŞEHİR,EGE,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,1244/1,1396,1397,1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1418,1517,1517 ÇIKMAZI,1517/1,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548, 1549,1550,1552,1553, İŞCİLER CADDESİ ,PEKİNTAŞ KONUT,HİLTON OTELİ
- 13.12.2022 12:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAH,307,232, SÜLEYMAN BOZKURT CAD BIR BÖLÜMÜ
- 13.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAHALLESİ,MERSİNLİ FİDER KAPASİTÖR,TMO SİLO LİMAN SAHASI,BORAN PLAZA,2822-2824-2818-2818/1-2819-2820-2821 SOKAKLAR VE CİVARI,DLH İŞLETMESİ,İZSU MELEZ ÇAYI POMPA İSTASYONU,GÜLERMAK
- 13.12.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,YARENTEPE CADDESİ,2,3,4,7,10,12,MADOLYON,DENETİM SİTESİ İÇİ YOLU SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEVRİM,ÖZGÜR MAHALLELERİ,ESKİİZMİR CADDESİ PAZARYERİ,3959/1-5,3959/28 SOKAKLAR VE CİVARI,KARABAĞLAR BLD REKLEASYON ALANI
- 13.12.2022 19:00 19:10 MANEVRA NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YENİŞAKRAN MAHALLESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GE, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
- 14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
- 14.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 338, 340, 289, 352, 291, 342, 350 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.12.2022 09:00 11:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE DİKİLİ YOLU ÜZERİ İŞLETMELER
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (B KOLU)
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH.
- 14.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)