13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 13 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34574099

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3116. sk / AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 204., 212., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 297., 300., 301., ATALAY, SEZAİ KARAKOÇ, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., ATALAY, İNÖNÜ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah SAMİ PAŞA sk bölgelerinde 13/12/2022 00:00:00 - 13/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34573929

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / OSMANGAZİ mah 2661., 2662., GAZİ, GÜFTE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, PAPATYA, VATAN sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574058

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 866., 879., 960., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1046., 1079., PAZARYOLU sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34573931

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574254

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575507

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah Bağlarçeşme Cd.,1107. sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574234

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575506

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 287., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., 260., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34575775

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1102., 1104., 1105., 1108., 1109., 1110. sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34575529

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ADALET, ATMACA 3, AYSİN, BAYRAK 1, NAZENİN, PENDİK, PINARLI, PİROĞLU, YUNUS EMRE 2, ZERDA, ÇALIKUŞU 1, ŞAHİN sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574203

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, SOYDAN sk / FATİH mah BİLGE, CENGİZ TOPEL, EVLİYA ÇELEBİ, IŞIL, KEMERDERE, KETEN, MUTLU, NAZLI, NURTEN, SARDUNYA 2, SÖĞÜTLÜK, TURGUT ÖZAL, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576523

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, MORKARANFİL, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575531

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKGÜL, BAĞCI, BERKAY, BOZKURT, EKİN, ENGİN 3, GONCA, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NERMİN, NİLSU, TEPE, TÜRKAN, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZALTAN sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2022-12-13 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34576516

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6 sk bölgelerinde 13/12/2022 09:00:00 - 13/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576517

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜVENÇ, SELVİ, ÇINAR sk bölgelerinde 13/12/2022 13:00:00 - 13/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.