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13 Aralık GÜNCEL Euro kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu?

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13 Aralık GÜNCEL Euro kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu?

Döviz kuru yükselecek mi düşecek mi sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 13 Aralık 2022 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Aralık 2022 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Aralık 2022 dolar kaç TL?

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Dolar bugün 18,65 TL'dir.

Euro bugün 19,84 TL'dir.

Bugün 1 dolar 18,65 TL'dir.

13 Aralık 2022 bugün 1 dolar kuru 18,65 TL'dir.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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