13 Aralık GÜNCEL Euro kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu?
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Döviz kuru yükselecek mi düşecek mi sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 13 Aralık 2022 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Aralık 2022 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Aralık 2022 dolar kaç TL?
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Dolar bugün 18,65 TL'dir.
Euro bugün 19,84 TL'dir.
Bugün 1 dolar 18,65 TL'dir.
13 Aralık 2022 bugün 1 dolar kuru 18,65 TL'dir.