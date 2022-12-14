Sürekli artış ve düşüş yaşayan doların güncel fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise 13 Aralık GÜNCEL dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? 13 Aralık dolar ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. İşte güncel dolar kuru fiyatı!

Dolar, Euro gibi kurlar vatandaşlar tarafından sürekli olarak aratılıyor. Arama motorlarında ise 13 Aralık GÜNCEL dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? 13 Aralık dolar ne kadar? soruları aratılıyor. Döviz kurlarındaki değişimler vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

13 ARALIK GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR?

Bugün 14 Aralık 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 18,6477 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 11:58 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 18,6458 TL ve satış fiyatı ise 18,6458 TL oldu. Bu sayfamız altından güncel dolar kurlarına bakabilirsiniz. ABD Doları/TL grafiğini inceleyerek doların gün içerisindeki değişimini takip edebilirsiniz. Döviz çevirici sayfasından kaç TL kaç ABD Doları eder anında öğrenebilirsiniz. Haberler.com finans sayfasından Dolar, Euro, Sterlin, altın ve diğer yatırım araçlarının anlık değişim grafik ve detay bilgilerini takip edebilirsiniz.