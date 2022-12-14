Altın fiyatlarında oluşan dalgalanmalar nedeniyle gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Altın fiyatlarını merak eden birçok kişi 13 Aralık Çarşamba Güncel takip ekranı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Aramalarını gerçekleştiriyor. İşte 13 Aralık GÜNCEL altın fiyatları! Bugün altın kaç TL oldu? Gram, çeyrek, tam altın kaç TL?

Hafta ortasında en yüksek 1084 TL'yi gören altının anlık fiyatı oldukça merak ediliyor ve piyasayı canlı olarak takip etmek isteyenler tarafından Güncel takip ekranı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Araması, arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. İşte 13 Aralık GÜNCEL altın fiyatları! Bugün altın kaç TL oldu? Gram, çeyrek, tam altın kaç TL?

13 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve daha birçok altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, 13 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL TAKİP EKRANI'na tıklayarak anlık olarak güncel altın fiyatlarını takip edebilirler.

13 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

30 Kasım Çarşamba günü gram altın fiyatları grafikteki gibidir. Anlık olarak güncel altın fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, haberimizin içerisinden altın güncel takip ekranına ulaşabilirler.

13 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

30 Kasım Çarşamba günü çeyrek altın fiyatları ise aşağıda yer alan grafikteki gibidir. Güncel çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız.