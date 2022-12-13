13 Aralık BİM AKTÜEL KATALOG ürünleri neler?

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. BİM'de her salı ve cuma günü yeni ürünler müşterileriyle buluşuyor. BİM 13 Aralık 2022 kataloğunda bu hafta; gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden makyaj malzemelerine, Teknolojiden, Ev eşyalarına kadar pek çok indirimli ürün bulunuyor. İşte 13 Aralık BİM aktüel ürünlerin kataloğu....

Bu hafta 13 Aralık Salı BİM aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var? Alışverişseverler için BİM aktüel ürünlerini bir araya getirdik. Detaylar haberimizde...

BİM DE BU HFT HANGİ AKTUEL ÜRÜNLER VAR?

Biryağ 5 L pet kavanoz Ayçiçek yağı 169 TL, Marmarabirlik 1400 g doğal siyah zeytin 59 TL, Fiskobirlik 1 kg siyah çay 54.50 TL, Pınar labne 52.50 TL, Sek 1000 g tereyağı 169 TL, Efsane 5 kg pilavlık pirinç 99 TL, Oba 5 kg buğday unu 42.50 TL, Jumbo noodle 6.50 TL, Torku 2000 g tam yağlı yoğurt 49.50 TL, Banvit piliç sarma 29.50 TL, Banvit piliç baget 29.50 TL, Banvit piliç kanat 29.50 TL ,Pınar 1 L çocuk devam sütü 21.50 TL, Antebella kakaolu fındık kreması 49 TL, İçim süzme taze beyaz peynir 39.50 TL, Swissalps üzümlü ve fındıklı İsviçre çikolatası 17.50 TL, Haribo yumuşak şeker 17.50 TL, Dr. Oetker pizza 4'lü 63.50 TL, Bref wc blok 34.50 TL, Queen havlu kağıt 89 TL, Queen parfümlü tuvalet kağıdı 115 TL, Yumoş 5 L 64.50 TL, Domestos 5 L ultra çamaşır suyu 72.50 TL 'den satışa çıkacak.