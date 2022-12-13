13 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Aralık 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 The Minute
00:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
01:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
02:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Biatlon Dünya Kupası
04:30 Biatlon Dünya Kupası
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:00 Snooker: İskoçya Açık
08:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:30 Kısa Mesafe Sürat Pateni
10:30 The Minute
10:35 Snooker: İskoçya Açık
12:15 Tenis: Diriyah Cup
13:45 Golf: The Match
15:00 The Minute
15:05 Snooker: İskoçya Açık
15:45 Snooker: İngiliz Açık
20:00 Judo Show
21:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
21:45 Snooker: İngiliz Açık