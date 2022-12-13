Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

13 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

13 Aralık 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 The Minute

00:05 Alp Disiplini Dünya Kupası

01:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

02:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

03:30 Biatlon Dünya Kupası

04:30 Biatlon Dünya Kupası

05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

07:00 Snooker: İskoçya Açık

08:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

09:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

09:30 Kısa Mesafe Sürat Pateni

10:30 The Minute

10:35 Snooker: İskoçya Açık

12:15 Tenis: Diriyah Cup

13:45 Golf: The Match

15:00 The Minute

15:05 Snooker: İskoçya Açık

15:45 Snooker: İngiliz Açık

20:00 Judo Show

21:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

21:45 Snooker: İngiliz Açık

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title