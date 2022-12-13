13 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 13 Aralık 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Gecesi 01:00 A. Demirspor - Galatasaray 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:00 Kasimpaşa - Gaziantep Fk 05:00 Spor Gecesi 06:00 Dg Sivasspor - A. Hatayspor 07:45 1 Yıldız 10 Gol 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Kocaelispor - Trabzonspor 10:45 1 Yıldız 10 Gol 11:00 Bein Manşet 12:30 Beşiktaş - Samsunspor 14:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 A. Demirspor - Galatasaray 19:45 1 Yıldız 10 Gol 20:00 Süper Lig Maç Özetleri 21:00 Dünya'nın Kupası 22:00 Beinspired 23:00 10 Gol 10 Hikaye 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Galatasaray Spor TV Haberler

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