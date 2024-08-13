Üye Girişi
Haberler

13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 Ağustos Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show TV ve diğer kanallarda hangi diziler ve filmler var, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

13 Ağustos Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Bu akşam hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

13 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Sahte Kabadayı

NOW: Tolgshow Filtresiz

ATV: Diriliş

Kanal D : Password

Star TV: Küçük Esnaf

TRT 1: Çağrı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Çağrı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Diriliş

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Sahte Kabadayı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Küçük Esnaf

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

  • 10.00 Aşk Mantık İntikam
  • 13.00 - Kiraz Mevsimi
  • 13.45 - Recep İvedik 2
  • 16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Tolgshow Filtresiz
  • 00.00 - İlk Buluşma
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Show Tv Kanal D Dizi Star Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 13 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı! Olay ne, ne oldu? Resmi Gazete bugün (13 Ağustos) kararları neler? Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE- LILLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz, donmadan canlı yayın! 13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? FENERBAHÇE- LILLE MAÇI CANLI İZLE || Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Gaziantep'te nerede deprem oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Hatay'da nerede deprem oldu? Suriye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Suriye'de nerede deprem oldu? MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler! MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler! MasterChef Fırın Kebabı tarifi! En güzel Fırın Kebabı tarifi! Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı için malzemeler! MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler! MasterChef Tokat Kebabı tarifi! En güzel Tokat Kebabı tarifi! Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı için malzemeler! MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler! Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim, yakalandı mı, kaç kişiyi bıçakladı? Hatay deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?
title