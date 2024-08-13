13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
13 Ağustos Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show TV ve diğer kanallarda hangi diziler ve filmler var, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
13 Ağustos Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Bu akşam hangi diziler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
13 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Sahte Kabadayı
NOW: Tolgshow Filtresiz
ATV: Diriliş
Kanal D : Password
Star TV: Küçük Esnaf
TRT 1: Çağrı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09.20 - Kasaba Doktoru
- 12.35 - Lingo Türkiye
- 14.00 - Seksenler
- 15.15 - Gönül Dağı
- 19.00 - Ana Haber
- 19.55 - İddiaların Aksine
- 20.00 - Çağrı
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Görevimiz Tatil
- 16.00 - Kardeşlerim
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Diriliş
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Magazin D Yaz
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - İnci Taneleri
- 16:00 - Arka Sokaklar
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Password
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Sahte Kabadayı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:30 - Yüksek Sosyete
- 16:15 - Erkenci Kuş
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Küçük Esnaf
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
- 10.00 Aşk Mantık İntikam
- 13.00 - Kiraz Mevsimi
- 13.45 - Recep İvedik 2
- 16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Tolgshow Filtresiz
- 00.00 - İlk Buluşma