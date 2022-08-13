13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:25 Mükemmel Eşleşme
03:40 Gönül Dağı
05:30 Kalk Gidelim
08:45 Bu Toprağın Sesi
09:30 Şefin Sağlıklı Masası
10:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
12:25 Mükemmel Eşleşme
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi