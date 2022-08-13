13 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Breidablik - Başakşehir
03:45 Aktüel Futbol Transfer
06:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:50 Spor Atlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İskoçya Premiership Özetler
09:25 Belçika Pro Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Hollanda Eredivisie Özetler
13:40 Portekiz Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Türkiye -
18:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması
20:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Yılport Samsun
23:00 Stadyum