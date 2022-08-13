13 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Breidablik - Başakşehir 03:45 Aktüel Futbol Transfer 06:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 06:50 Spor Atlası 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İskoçya Premiership Özetler 09:25 Belçika Pro Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Hollanda Eredivisie Özetler 13:40 Portekiz Süper Lig Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol Transfer 16:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Türkiye - 18:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması 20:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Yılport Samsun 23:00 Stadyum InterSinema.com / TV Başakşehir Aktüel Futbol Trt TV Haberler

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