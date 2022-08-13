13 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı
13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Ay Lav Yu Tuu
02:50 Güvenlik
04:40 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Mutlu Aile Defteri
08:55 Sadık Dostum
10:50 Oflu Hoca Trakya'da
12:40 Gül Masalı
16:15 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2
22:50 Aşk Bu Mu?