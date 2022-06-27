Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Peki, 13 14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günü tatil oldu mu 2022? Kurban Bayramı tatil günleri sizlerle...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını söyleyen Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

13-14 TEMMUZ 2022 TATİL Mİ?

Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Haliyle 13 Temmuz ve 14 Temmuz günleri idari izin sayılacak. Bayram tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecektir. Arada kalan 13-14 Temmuz Çarşamba-Perşembe günleri de tatil sayılmıştır.

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