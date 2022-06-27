13 14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günü tatil oldu mu 2022?
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Son dakika gelen haberlere göre Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Haliyle 13 - 14 Temmuz günleri tatil oldu. Peki, 13 14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günü tatil oldu mu 2022? 13 Temmuz 2022 ve 14 Temmuz 2022 resmi tatil mi yapıldı? İşte bilgiler...
Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Peki, 13 14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günü tatil oldu mu 2022? Kurban Bayramı tatil günleri sizlerle...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını söyleyen Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.
13-14 TEMMUZ 2022 TATİL Mİ?
Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Haliyle 13 Temmuz ve 14 Temmuz günleri idari izin sayılacak. Bayram tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecektir. Arada kalan 13-14 Temmuz Çarşamba-Perşembe günleri de tatil sayılmıştır.