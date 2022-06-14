13-14 Temmuz tatil mi 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

13-14 Temmuz tatil mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yakın tarihlerde olması nedeniyle vatandaşlar 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil birleştirilecek mi merak ediyor. İşte detaylar...

13-14 TEMMUZ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatil günleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü Cumartesi gününe, 2. günü Pazar gününe, 3. günü Pazartesi gününe, 4. günü Salı gününe denk gelmektedir. Ayrıca Kurban Bayramı Arifesi Cuma gününe denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜNDÜR?

Kurban Bayramı tatili Kurban Bayramı Arifesi'nin tam gün mü ya da yarım gün mü tatil olacağı henüz netlik kazanmadığı için şu an için Kurban Bayramı tatili 4 gündür denilebilir.

15 TEMMUZ NE ZAMANA GELİYOR?

Bu yıl 15 Temmuz, Kurban Bayramı'ndan 2 gün sonra yani Cuma gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasındaki 14-15 Temmuz günlerinin tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmamıştır.

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