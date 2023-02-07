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13-14 Şubat'ta deprem mi olacak? Deprem kahini tarih verdi! Tekrar deprem olacak mı?

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13-14 Şubat'ta deprem mi olacak? Deprem kahini tarih verdi! Tekrar deprem olacak mı?

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı. Videonun ardından 13-14 Şubat'ta deprem mi olacak? Tekrar deprem olacak mı? soruları gündeme taşındı.

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13-14 Şubat'ta deprem mi olacak? 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı. Videonun ardından 13-14 Şubat'ta deprem mi olacak? Tekrar deprem olacak mı? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

13-14 Şubat'ta deprem mi olacak? Deprem kahini tarih verdi! Tekrar deprem olacak mı?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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