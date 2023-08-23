122 yıl 164 gün yaşayan kadından uzun yaşamın sırrı! Diyet listesi çok şaşırtıyor

1875 yılında Fransa'da doğan Jeanne Calment hayatıyla dünya tarihine geçti. Tam 122 yıl 164 gün yaşayan ve 1997 yılında hayatını kaybeden Jeanne sık sık uzun yaşamla ilgili sorulara maruz kaldı. Yaşlı kadının her gün tükettiği besinler ise duyanları çok şaşırttı. Yediği her şeye zeytinyağı döken bu kadın, zeytinyağı ile yıkanmayı da ihmal etmemiş.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından olan Jeanne Calment, 1875 yılında Fransa'nın Arles kentinde dünyaya geldi. Döneminde kadınlar için ortalama yaşam süresi 45 yıl olan Calment bu süreyi neredeyse üçe katladı.

İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Jeanne Calment, gençlik yıllarında kocasına yardım etmek için bir boyahanede çalıştı.

1896 yılında Fernand Calment ile evlilik yapan Jeanne'in bu evlilikten 2 yıl sonra Yvonne isimli bir kızı oldu. Ancak Yvonne 1934 yılında hayatını kaybetti. Eşi de 1942 yılında yaşamını yitirdi. Jeanne için kötü haberler bununla sınırlı değildi. 1963'te torununu ve damadını da kaybetti.

Dünyanın Jeanne Calment ismini tanımasının sebebi ise yaşı oldu. 1991 yılında dünyanın en yaşlı kadını olan Calment bu ünvanı 122 yaşına kadar taşıdı.

Jeanne Calment 122 yaşına kadar yaşadı.

GÜNLÜK RUTİNİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Calment'in uzun yaşamı ise araştırmacıların merak konusu oldu. Bir nüfus bilimcinin ifadelerine göre, Calment yaşına rağmen her sabah jimnastik yapıyordu. 85 yaşında eskrim sporuna merak saldı ve 100 yaşına kadar bisiklet sürdü. 114 yaşına düşerek kalçasını kırdı ve bir dizi operasyon geçirdi.

114 yaşında bir filmde oynayan yaşlı kadının hayatı belgesellere konu oldu. 120 yaşındayken yapılan belgeselde gazetecilere ünlü olmak için uzun süre beklediğini ve bunun tadını çıkardığını söyledi.

KOMPLO TEORİLERİNE KONU OLDU

Calment'in uzun yaşamı o kadar çok gündem oldu ki hakkında komplo teorileri bile üretildi. Rus araştırmacılar bir insanın 122 yıl yaşamasının mümkün olmadığını iddia etmişti. Teoriye göre, Calment aslında 1934 yılında öldü. Kızı Yvonne ise aile mirasını vergilerden kaçırmak için annesinin yerine geçti. Ancak bu iddia asılsız kaldı ve Fransız kadının 122 yaşına kadar yaşadığı doğrulandı.

Jeanne Calment 4 Ağustos 1997 yılında hayatını kaybetti.

ÇİKOLATA VE ZEYTİNYAĞI DİYETİ YAPIYORMUŞ

Peki, Jeanne Calment'in uzun yaşamının sırrı neydi? Jeanne, günümüzde ömrü uzattığını bildiğimiz formülleri tersine çevirmiş. Yediği her şeye zeytinyağı döken Calment, duş alırken de zeytinyağı kullanıyormuş.

Haftada iki kilo çikolata tükettiğini söyleyen Jeanne her öğün tatlı yemeyi ihmal etmiyormuş. Bol bol sarımsak tükettiğini de ifade etmiş.

Bir tıp araştırmacısı, Calment'in strese karşı bağışıklığı olduğu fikrini savunsa da bu fikrin herhangi bir kesinliği bulunmuyor. Jeanne Louise Calment, 4 Ağustos 1997 yılında uykusundayken hayata veda etti ve uzun yaşamıyla dünya tarihinde iz bıraktı.

İlgili Haberler