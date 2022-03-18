12rekatlık Berat kandili namazı nasıl kılınır? 14 rekatlık Berat kandili namazı nasıl kılınır Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk kandili Berat Kandilidir. Berat Kandili'nde gece namazı kılmak çok sevaptır. Mübarek Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi yani Berat Gecesi kılınacak namaz vardır. 12 ve 14 rekatlık Berat gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 12 rekat ve 14 rekatlık namazın tarifleri ve kılınışı! Berat gecesi on iki rekatlık namaz nasıl kılınır? Berat gecesi on dört rekatlık namaz nasıl kılınır?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİNDE KILINACAK 12 VE 14 REKATLIK NAMAZLAR VE TARİFLERİ

Berat Gecesi 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi:

Zünnun-u Musri Hazretleri'nden rivayet olunduğuna göre:

" Beraat Gecesi her kim 12 rekat kılar da Fatiha'dan sonra 50 kere İhlas Suresi okursa 100 rekatın sevabını alır. "

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

Berat Gecesi 14 Rekatlık Namaz ve Tarifi:

Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

" Şabanın yarı gecesi Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem)'in kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup 14 kere Fatiha, 14 kere Felak, 14 kere Nas Surelerini ve 1 kere de :

Tevbe Suresi 128. ve 129. ayetler [Legadcêekümrasulümmin enfüsiküm azîzunaleyhi mâanittüm harîsun aleykümbilmü'minîneraufurrahim. Feintevellevfegul hasbiyellâhu lê ilêhe illâ hüvealeyhitevekkeltü vehüve rabbülarşilazîm]

Tevbe Suresi 128-129 ayetleri

ayeti kerimelerini okudu. Okumasını bitirince kendisine, yaptığını gördüğüm amelinden sordum ve bunun üzerine Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem):

'Her kim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyet sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki senenin orucu gibi olur' buyurdular."

(Kaynak : Beyhaki, Şu'abul-iman - Cuzekani, Süyûtî, el-Le'alil-masnu'a)

BERAT GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Berat gecesinde yani 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece kılınacaktır. Bu namazları akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılabilirsiniz. Daha doğrusu Berat gecesi içerisinde tüm vakitlerde bu namazı eda edebilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Dini paylaşımlar ve daha fazlası için haberler.com 'u ziyaret etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalınız...

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