12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
12 Temmuz Cuma günü televizyon programı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show ve diğer kanallardaki yayın akışı, hangi dizilerin ve filmlerin ekrana geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın saatleri ve yeni bölüm bilgileri ile birlikte bu akşam televizyonda hangi programların olacağı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 12 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 12 Temmuz Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
12 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: 20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
NOW: Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
ATV: Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
Kanal D: Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
Star TV: Görümce (Yerli Sinema)
TRT 1: Dangal (Yabancı Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 Aşk Laftan Anlamaz
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Sandık Kokusu
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
- 22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
- 00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
- 02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
- 04:15 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Sen Anlat Karadeniz
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
- 21:50 Mağara (Yabancı Sinema)
- 23:50 Mağara (Yabancı Sinema)
- 01:50 Ateş Kuşları
- 04:30 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 İnci Taneleri
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
- 22:45 Çember: Karanlığın Gözleri (Yerli Sinema)
- 01:15 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
- 03:30 Güneşin Kızları
- 05:15 Çatı Katı Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Şevkat Yerimdar
- 13:00 Kiraz Mevsimi
- 14:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
- 16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
- 00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 03:00 Yasak Elma
- 04:45 Son Yaz
- 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Ateşböceği
- 09:00 Ada Masalı
- 11:00 Dolunay
- 13:30 Yüksek Sosyete
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Görümce (Yerli Sinema)
- 22:30 Görümce (Yerli Sinema)
- 01:00 İstanbullu Gelin
- 03:00 Yüksek Sosyete
- 05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 10:00 MasterChef Türkiye
- 13:45 Gazete Magazin Yaz
- 15:45 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Gazete Magazin Yaz
- 02:30 Çarkıfelek
- 04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 09:20 Kasaba Doktoru
- 12:50 Lingo Türkiye
- 14:20 Seksenler
- 15:30 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Dangal (Yabancı Sinema)
- 23:30 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
- 02:00 Gönül Dağı
- 04:30 Seksenler