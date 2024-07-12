12 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, 12 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta?

12 TEMMUZ 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 12 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

12 TEMMUZ 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 12 Temmuz Cuma namazı saat 12:59'da kılınacak.

12 TEMMUZ 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 12 Temmuz Cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.

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