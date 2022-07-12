12 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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12 Temmuz 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Benim Tatlı Yalanım
04:15 Duy Beni
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Duy Beni
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