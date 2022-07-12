12 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı
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12 Temmuz 2022 Salı günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Haber Bülteni
00:15 İyi ki...
00:55 Hava Durumu
01:00 Haber Bülteni
01:15 Benim Sanatım (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:15 Söz Ve Müzik (Tekrar)
02:55 Hava Durumu
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:10 Hava Durumu
04:15 Tadı Tuzu Yerinde (Tekrar)
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Macerasever (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:10 Paranın Nabzı
06:15 Gel Zaman Git Zaman (Tekrar)
06:55 Hava Durumu
07:00 Haber Bülteni
07:15 Piyasa Ekranı
07:20 Tadı Tuzu Yerinde
07:55 Hava Durumu
08:00 Haber Bülteni
08:30 Piyasa Ekranı
08:35 Tekno Hayat (Tekrar)
08:54 Hava Durumu
09:00 Haber Bülteni
09:15 İyi ki...
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Bülteni
10:05 Paranın Nabzı
10:10 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Bülteni
11:05 Piyasa Ekranı
11:10 Tadı Tuzu Yerinde
11:45 Spor
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Bülteni
12:10 Piyasa Ekranı
12:15 Hayatın Senin Elinde
12:45 Spor
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:45 Piyasa Ekranı
13:50 Laf Aramızda
13:55 G.Abur Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:10 Piyasa Ekranı
14:15 Benim Sanatım (Tekrar)
14:45 Spor
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:10 Paranın Nabzı
15:15 Umut Öyküleri
15:45 Spor
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber Bülteni
16:10 Paranın Nabzı
16:15 İyi ki...
16:45 Spor
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber Bülteni
17:30 Paranın Nabzı
17:35 Yeşil Ekran (Tekrar)
17:49 Laf Aramızda
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber Bülteni
18:10 Piyasa Ekranı
18:15 Tadı Tuzu Yerinde
18:45 Spor
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber Bülteni
19:10 Piyasa Ekranı
19:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)
19:55 G.Abur Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:50 Piyasa Ekranı
20:55 Hava Durumu
21:00 Haber Bülteni
21:15 İyi ki...
21:55 Hava Durumu
22:00 Haber Bülteni
22:15 Macerasever
22:55 Hava Durumu
23:00 Haber Bülteni
23:10 Paranın Nabzı
23:15 NTV Belgesel Kuşağı Okavango'nun Dört Mevsimi Okavango: A Flood of Life 1. Sezon 2. Bölüm (Tekrar)
23:55 G.Abur Hava Durumu