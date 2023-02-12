12 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Şubat 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Özel Yayın
03:00 Özel Yayın
06:00 Özel Yayın
09:00 Özel Yayın
12:00 Özel Yayın
15:00 Özel Yayın
18:00 Özel Yayın
20:00 Ana Haber
21:00 Özel Yayın
Kaynak: InterSinema.com / TV