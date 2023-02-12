12 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 12 Şubat 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Ankaragücü - V. Karagümrük 01:45 Haftanın Golleri 02:00 Galatasaray - Trabzonspor 04:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Kasimpaşa - Antalyaspor 06:45 Kayserispor - Fenerbahçe 07:15 Alanyaspor - Başakşehir 07:45 Haftanın Golleri 08:00 Dg Sivasspor - Beşiktaş 10:00 Bein Hafta Sonu 11:00 Kayserispor - Fenerbahçe 11:30 Alanyaspor - Başakşehir 12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 12:30 Ankaragücü - Siirt Spor 14:00 Ankaragücü - V. Karagümrük 15:45 Haftanın Golleri 16:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Dg Sivasspor - Beşiktaş 20:00 Galatasaray - Trabzonspor 22:00 Ankaragücü - V. Karagümrük 23:45 Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Trabzonspor Galatasaray Ankaragücü TV Haberler

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