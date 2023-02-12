12 Şubat 2023 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Şubat 2023 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Deprem Özel
03:00 Deprem Özel
05:00 Deprem Özel
07:30 atv’de Hafta Sonu
09:00 Deprem Özel
11:00 Deprem Özel
15:00 Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel
Kaynak: InterSinema.com / TV