12. sınıfta kalma var mı? 12. sınıf öğrencisi devamsızlıktan kalır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer, güzel müjdeyi verdi! - Haberler

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den devamsızlık ile ilgili haber geldi. Lise son sınıf öğrencilerin devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapmayacağına yönelik açıklama geldi. 12. sınıfta kalma var mı? 12. sınıf öğrencisi devamsızlıktan kalır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer, güzel müjdeyi verdi! Detaylar haberimizdedir…

12. SINIFTA KALMA VAR MI?

Bakan Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı?" tartışmasını ise, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" sözleriyle noktaladı. Özer ayrıca, "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

2022- Tyt : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022- Ayt : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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