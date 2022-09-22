2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından birçok öğrenci okula gitmeye başladı. Lise seviyesinde eğitim görmekte olan öğrenciler ise 12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? Ve 2023 lisede devamsızlık var mı? Sorusunu merak edip araştırıyor. Peki, 12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? 12. sınıflarda devamsızlık var mı?2023 lisede devamsızlık var mı?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? Sorusu, lise son sınıf öğrencileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı korkusu yaşayan öğrencilerin en merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Peki, 12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? 12. sınıflarda devamsızlık var mı?2023 lisede devamsızlık var mı?

12. SINIFLARDA DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sorulan sorular arasında bu soru da yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, soruyu şu şekilde yanıtladı;

"12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." Açıklamalarında bulundu.

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen takvime göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk 1 haftalık ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yapılan tatil hafta sonu ile birleştiğinden dolayı bir haftalık bir tatil olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullar 23 Ocak- 3 Şubat tarihi arasında yarıyıl tatili yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17- 20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.