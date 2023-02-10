12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik konuları! YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Matematik konuları! Lise son 2. dönem Matematik MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...