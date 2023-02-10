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12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik konuları! YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak?

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik konuları! YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Matematik konuları! Lise son 2. dönem Matematik MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

12. sınıf 1. dönem matematik konuları neler? 12. sınıf 2. dönem matematik konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik konuları! Lise son 2. dönem Matematik MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem matematik YKS-AYT konuları nelerdir? Matematikten hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Matematik hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?

1. ÜNİTE: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE: Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

3. ÜNİTE: Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE: Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ÜNİTE: Türev

Limit ve Süreklilik

12. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?

5. ÜNİTE: Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

12. sınıf 2. dönem matematik konuları sınavda çıkmayacaktır.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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