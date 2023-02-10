12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik konuları! YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak?
Gündem Haberleri
MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Matematik konuları! Lise son 2. dönem Matematik MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...
12. sınıf 1. dönem matematik konuları neler? 12. sınıf 2. dönem matematik konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? YKS Matematik konuları! Lise son 2. dönem Matematik MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem matematik YKS-AYT konuları nelerdir? Matematikten hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Matematik hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
12. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?
1. ÜNİTE: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
2. ÜNİTE: Diziler
Gerçek Sayı Dizileri
3. ÜNİTE: Trigonometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
4. ÜNİTE: Dönüşümler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
5. ÜNİTE: Türev
Limit ve Süreklilik
12. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?
5. ÜNİTE: Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
6. ÜNİTE: İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
12. sınıf 2. dönem matematik konuları sınavda çıkmayacaktır.