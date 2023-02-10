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12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? Lise son YKS Kimya konuları! YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak?

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? Lise son YKS Kimya konuları! YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Kimya konuları! Lise son 2. dönem Kimya MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!

12. sınıf 1. dönem Kimya konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Kimya konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? YKS Kimya konuları! Lise son 2. dönem Kimya MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Kimya YKS-AYT konuları nelerdir? Kimyadan hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Kimya hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?

1. ÜNİTE: Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

2. ÜNİTE: Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

12. sınıf 2. dönem Kimya konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem kimya konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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