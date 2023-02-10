12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? Lise son YKS Kimya konuları! YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak?
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Kimya konuları! Lise son 2. dönem Kimya MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...
12. sınıf 1. dönem Kimya konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Kimya konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? YKS Kimya konuları! Lise son 2. dönem Kimya MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Kimya YKS-AYT konuları nelerdir? Kimyadan hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Kimya hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
12. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?
1. ÜNİTE: Kimya ve Elektrik
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
2. ÜNİTE: Karbon Kimyasına Giriş
Anorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?
3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji
12. sınıf 2. dönem Kimya konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem kimya konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.