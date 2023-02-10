12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? Lise son YKS Kimya konuları! YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Kimya konuları nelerdir? YKS Kimya hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Kimya konuları! Lise son 2. dönem Kimya MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...