12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS İnkılap Tarihi konuları! Lise son 2. dönem İnkılap Tarihi MEB müfredat konu listesi nedir? İşte d