12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS İnkılap Tarihi konuları! Lise son 2. dönem İnkılap Tarihi MEB müfredat konu listesi nedir? İşte d
12. sınıf 1. dönem İnkılap Tarihi konuları neler? 12. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi konuları! Lise son 2. dönem İnkılap Tarihi MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem İnkılap Tarihi YKS-AYT konuları nelerdir? İnkılap Tarihinden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? İnkılap Tarihi hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
12. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI NELER?
1. Dönem İnkılap Tarihi Konuları
1. ÜNİTE: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
2. ÜNİTE: Milli Mücadele
Kuva'yı Milliye'nin Oluşumundan Büyük Millet Meclisine
Büyük Millet Meclisinin Açılış Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler
Sevr Antlaşması
Milli Mücadele'de Doğu ve Güney Cephesi
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması
Milli Mücadele Kahramanları
3. ÜNİTE: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
Atatürk İlkeleri
Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
Eğitim ve Kültür Alanlarında İnkılaplar ve Gelişmeler
Toplumsal Alanda İnkılaplar ve Gelişmeler
Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye
7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
12. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem İnkılap Tarihi konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.