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12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!

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12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS İnkılap Tarihi konuları! Lise son 2. dönem İnkılap Tarihi MEB müfredat konu listesi nedir? İşte d

12. sınıf 1. dönem İnkılap Tarihi konuları neler? 12. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi konuları! Lise son 2. dönem İnkılap Tarihi MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem İnkılap Tarihi YKS-AYT konuları nelerdir? İnkılap Tarihinden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? İnkılap Tarihi hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI NELER?

1. Dönem İnkılap Tarihi Konuları

1. ÜNİTE: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

2. ÜNİTE: Milli Mücadele

Kuva'yı Milliye'nin Oluşumundan Büyük Millet Meclisine

Büyük Millet Meclisinin Açılış Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler

Sevr Antlaşması

Milli Mücadele'de Doğu ve Güney Cephesi

Milli Mücadele'de Batı Cephesi

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması

Milli Mücadele Kahramanları

3. ÜNİTE: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Atatürk İlkeleri

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Eğitim ve Kültür Alanlarında İnkılaplar ve Gelişmeler

Toplumsal Alanda İnkılaplar ve Gelişmeler

Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

1950'lerde Türkiye

7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası

1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1990 Sonrasında Türkiye

1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem İnkılap Tarihi konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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