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12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları nelerdir? YKS Geometri konuları! YKS Geometri hangi konular sınavda çıkmayacak?

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları nelerdir? YKS Geometri konuları! YKS Geometri hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları nelerdir? YKS Geometri hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Geometri konuları! Lise son 2. dönem Geometri MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

12. sınıf 1. dönem Geometri konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Geometri konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları nelerdir? YKS Geometri konuları! Lise son 2. dönem Geometri MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Geometri YKS-AYT konuları nelerdir? Geometriden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Geometri hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE: Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. SINIF 2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI NELER?

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

12. sınıf 2. dönem Geometri konuları sınavda çıkmayacaktır.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

YKS Gündem Yaşam Haberler

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