12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları nelerdir? YKS Geometri konuları! YKS Geometri hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Geometri konuları nelerdir? YKS Geometri hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Geometri konuları! Lise son 2. dönem Geometri MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...