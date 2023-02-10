12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? Lise son YKS Fizik konuları! YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak?
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Fizik konuları! Lise son 2. dönem Fizik MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...
12. sınıf 1. dönem Fizik konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Fizik konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? YKS Fizik konuları! Lise son 2. dönem Fizik MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Fizik YKS-AYT konuları nelerdir? Fizikten hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Fizik hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
12. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI NELER?
1. ÜNİTE: Düzgün Çembersel Hareket
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
2. ÜNİTE: Basit Harmonik Hareket
Basit Harmonik Hareket
3. ÜNİTE: Dalga Mekaniği
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları
12. sınıf 2. dönem Fizik konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem fizik konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.