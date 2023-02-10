12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? Lise son YKS Fizik konuları! YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Fizik konuları! Lise son 2. dönem Fizik MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...