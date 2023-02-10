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12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? Lise son YKS Fizik konuları! YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak?

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? Lise son YKS Fizik konuları! YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? YKS Fizik hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Fizik konuları! Lise son 2. dönem Fizik MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

Bakan Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması!Bakan Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması!

12. sınıf 1. dönem Fizik konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Fizik konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Fizik konuları nelerdir? YKS Fizik konuları! Lise son 2. dönem Fizik MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Fizik YKS-AYT konuları nelerdir? Fizikten hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Fizik hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI NELER?

1. ÜNİTE: Düzgün Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

2. ÜNİTE: Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

3. ÜNİTE: Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

5. ÜNİTE: Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

12. sınıf 2. dönem Fizik konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem fizik konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fizik Dersi YKS Gündem Yaşam Haberler

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